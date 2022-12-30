НБА дисквалифицировала 11 игроков из-за массовой драки

Напомним, инцидент случился в ходе борьбы за мяч, когда игрок «Мэджик» Мориц Вагнер оттолкнул Киллиана Хейза («Пистонс»), в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло («Пистонс») толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку. Это спровоцировало массовую драку.