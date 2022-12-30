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1 час назад

НБА дисквалифицировала 11 игроков из-за массовой драки

Чемпионат.com

НБА дисквалифицировала 11 игроков по итогам потасовки в матче регулярного чемпионата между «Детройт Пистонс» и «Орландо Мэджик». Об этом информирует пресс-служба лиги.

Напомним, инцидент случился в ходе борьбы за мяч, когда игрок «Мэджик» Мориц Вагнер оттолкнул Киллиана Хейза («Пистонс»), в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло («Пистонс») толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку. Это спровоцировало массовую драку.

У «Пистонс» на три матча дисквалифицирован Хейз. Одну встречу пропустит Диалло. У «Мэджик» двухматчевую дисквалификацию получил Вагнер, одну встречу будут вынуждены пропустить Коул Энтони, Ар Джей Хэмптон, Гэри Харрис, Кевон Харрис, Адмирал Скофилд, Франц Вагнер, Мо Бамба, а также Уэнделл Картер.

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