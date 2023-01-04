Баскетболист «Зенита» из США раскритиковал новогодние блюда в России

«Сельдь под шубой — интересное название. А, вот она, шуба, целый слой. Это блюдо похоже на чизкейк! А, нет, по вкусу точно не десерт. Не смогу назвать все ингредиенты, но это немного лучше, чем оливье — пусть будет шесть с половиной баллов», — оценил второе блюда баскетболист.