Баскетболист «Зенита» из США раскритиковал новогодние блюда в России

Американец и центровой пермской «Пармы» Джоэль Джеймс раскритиковал традиционные новогодние блюда в России. Дегустацию и оценки им он дал «Матч ТВ».
Первым Джеймс попробовал оливье. По его мнению, салат неплох, но так как он не любит добавки вроде кетчупа и майонеза, то он поставил 6 из 10.
«Сельдь под шубой — интересное название. А, вот она, шуба, целый слой. Это блюдо похоже на чизкейк! А, нет, по вкусу точно не десерт. Не смогу назвать все ингредиенты, но это немного лучше, чем оливье — пусть будет шесть с половиной баллов», — оценил второе блюда баскетболист.
Также он попробовал заливное, маринованные грибы и бутерброды с икрой. Эти блюда получили от Джеймса самые низкие оценки — 2, «очень плохо» и 1 соответственно.
Баскетболист выступает в российском клубе с 2022 года. В нынешнем сезоне он стал самым результативным игроком «Пармы».