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58 минут назад

«Возможность для остальных». Джо Харрис – о повреждении Дюранта

Чемпионат.com

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Джо Харрис высказался о травме колена, которую получил лидер команды Кевин Дюрант. Пока её степень неизвестна. Сегодня, 9 января, Дюранту сделают МРТ.

«Возможность для остальных». Джо Харрис – о повреждении Дюранта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он наш ключевой игрок в нападении. Но и в обороне в этом сезоне он действует на очень высоком уровне, опекая лучших игроков. Очевидно, это было бы огромным ударом для нас [если травма окажется серьёзной], но в то же время такая ситуация открывает возможности для всех остальных. И у нас действительно есть много оснований полагать, что теперь каждый из нас может сделать шаг вперёд, чтобы вместе попытаться заполнить эту пустоту», — приводит слова Харриса ESPN US.

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