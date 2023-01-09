«Возможность для остальных». Джо Харрис – о повреждении Дюранта

«Он наш ключевой игрок в нападении. Но и в обороне в этом сезоне он действует на очень высоком уровне, опекая лучших игроков. Очевидно, это было бы огромным ударом для нас [если травма окажется серьёзной], но в то же время такая ситуация открывает возможности для всех остальных. И у нас действительно есть много оснований полагать, что теперь каждый из нас может сделать шаг вперёд, чтобы вместе попытаться заполнить эту пустоту», — приводит слова Харриса ESPN US.