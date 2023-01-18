Чемпионы НБА «Уорриорз» во время выезда в Вашингтон по традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом.
Лидер США во время приветственной речи забыл имя звездного защитника Клэя Томпсона. Это случилось, когда 80-летний Байден перечислял трио лидеров «Голден Стэйт».
«Команда строится вокруг большого трио Стеф, Дрэймонд и… Что же, ребята, вы просто невероятные. А в сумме вы достигаете 21 метра? Они потрясающие. Богом клянусь, вы просто невероятные.
В Белом доме всегда рады приветствовать «Голден Стэйт», – произнес Байден.