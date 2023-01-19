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1 час назад

Болельщик «Лейкерс» выиграл $ 70 тыс., забросив с центра площадки

Чемпионат.com

Сегодня, 19 января, во время матча Национальной баскетбольной лиги между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» (111:116) один из болельщиков выиграл приз в $ 70 тыс., забросив мяч с центра площадки.

Болельщик «Лейкерс» выиграл $ 70 тыс., забросив с центра площадки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео доступно на YouTube-канале House of Highlights. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 32 очка, восемь подборов и девять результативных передач. Также в составе озёрников проявил себя Расселл Уэстбрук — 19 очков, семь подборов и пять передач. У «Сакраменто» наилучшую статистику продемонстрировал Де'Аарон Фокс — 31 очко, три подбора и шесть передач. Стоит отметить и Харрисона Барнса, который за 20 минут игрового времени успел записать себе в актив 20 очков, шесть подборов и две передачи.

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