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27 минут назад

Леброн Джеймс: «Когда Дэвис вернется в состав, тогда и буду радоваться»

Sports.ru

По словам лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, он старается спокойно относиться к сообщениям о том, что его звездный одноклубник Энтони Дэвис все ближе к возвращению в строй после травмы.

Леброн Джеймс: «Когда Дэвис вернется в состав, тогда и буду радоваться»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Не хочу чрезмерно радоваться. Пусть Энтони уделит восстановлению столько времени, сколько ему нужно, а когда он будет в порядке и почувствует, что готов надеть форму, вот тогда я и буду радоваться», – заявил Джеймс.

Дэвис в минувшие выходные принял участие в двусторонней игре с контактом и «выглядел феноменально».

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