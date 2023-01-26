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28 минут назад

Стало известно, кто будет новым владельцем «Финикса»

Чемпионат.comиещё 2

Американский бизнесмен Мэтью Ишбия в ближайшие две недели завершит покупку контрольного пакета акций клуба Национальной баскетбольной асссоциации «Финикс Санз» и женской команды «Финикс Меркьюри», выступающей в WNBA, сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Стало известно, кто будет новым владельцем «Финикса»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидается, что новый владелец клуба сможет взять под свой контроль решения по поводу обменов перед дедлайном 9 февраля.

Ранее владельцем «Финикса» был Роберт Сарвер, но в начале сезона его отстранили от управления командой за неподобающее поведение на рабочем месте. Однако отмечается, что экс-владелец оставил за собой право влиять на подписания любого игрока с зарплатой выше среднего.

Сообщалось, что сумма сделки по продаже клуба составит примерно $ 4 млрд, что является рекордной суммой в НБА.

Баскетбол,Эдриан Войнаровски,
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