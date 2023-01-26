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51 минуту назад

Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения

Чемпионат.com

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». В конце третьей четверти Дэвис исполнил бросок под сирену и, приземляясь, столкнулся с Заком Коллинсом, подвернув голеностоп правой ноги. Дэвис получил возможность исполнить три штрафных. Несмотря на травму, Энтони Дэвис смог продолжить игру. В итоге Дэвис провёл 26 минут в матче и стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл с 21 очком и 12 подборами. Стоит отметить, что перед матчем с «Сан-Антонио» Энтони Дэвис пропустил более пяти недель из-за перелома костной шпоры на стопе. Матч со «Спёрс» стал для него первым после возвращения. «Лейкерс» после 49 матчей регулярного матча располагаются на 13-м месте в Западной конференции.

Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Баскетбол,Энтони Дэвис,
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