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1 час назад

Дэмьен Лиллард установил новый рекорд НБА в матче с «Ютой»

Чемпионат.com

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 134:124.

Дэмьен Лиллард установил новый рекорд НБА
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал 60 очков. Баскетболист обновил личный рекорд результативности, а также провёл самую эффективную игру в истории НБА с 60 и более набранными очками — Лиллард реализовал 89,8% бросков.

Дэмьен провёл четвёртый матч в карьере с 60 очками и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Майклом Джорданом и Джеймсом Харденом. Больше только у Коби Брайанта (шесть таких матчей) и Уолта Чемберлена (32).

В третий раз в карьере Лиллард набрал более 50 очков в матче с «Ютой», что тоже является рекордом НБА.

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