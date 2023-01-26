«Зенит» объявил о подписании контракта с Адриеном Моэрманом

«Над предложением я думал примерно один час. Когда узнал, что подхожу «Зениту» и тут можно доиграть сезон, я сразу же сказал агенту «да». Я позвонил Эртелю, спросил, как тут у него дела. Он сказал, что все хорошо, что организация прекрасная. Это то, что мне нужно было услышать», — приводит слова Моэрмана пресс-служба «Зенита».