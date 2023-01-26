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1 час назад

«Реал» в овертайме одолел «Барселону» в Евролиге

Чемпионат.com

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 91:86.

«Реал» в овертайме одолел «Барселону» в Евролиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 23 очка. 19 очков на счету Серхио Льюля. 18 баллов набрал Джанан Муса. 10 очков набрал Уолтер Тавареш.

В составе «Барселоны» отличился Никола Миротич, набравший 17 очков. По 12 баллов на счету Томаша Саторански и Яна Веселы.

В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с «Маккаби». Встреча состоится 31 января и начнётся в 22:30 мск. «Реал» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с «панатинаикосом». Матч пройдёт в Мадриде 1 февраля, начало запланировано на 22:45 мск.

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