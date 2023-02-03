«Локо» в ударе! Сначала пал «Зенит», теперь — УНИКС, который проигрывал только ЦСКА

Казанцы пропустили аж 103 очка!

Сегодня, 2 февраля, на «Баскет-холле» в Казани состоялся интереснейший матч второго этапа Единой лиги ВТБ – УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». В этой встрече краснодарцы добыли ещё одну неожиданную победу и стали второй командой, которая смогла обыграть бело-зелёных в нынешнем сезоне.

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В обоих матчах между этими командами, состоявшихся в ходе первого этапа Единой лиги, победу одержал УНИКС. Казанцы, которые до этого проигрывали только ЦСКА, в итоге заняли второе место в турнирной таблице с балансом 20-2, а вот «Локо» финишировал шестым – 12-10.

Зато в первом матче второго этапа «Локомотив» сенсационно обыграл «Зенит» на выезде (92:90). Железнодорожники долго удерживали небольшое преимущество, однако в концовке действующим чемпионам всё же удалось сравнять счёт на табло. Заслуженную победу коллективу Александра Секулича на последних секундах принёс бросок Владислава Емченко. О том, почему 23-летний защитник не стал его отмечать, можно почитать в другом материале «Чемпионата»:

А вот у УНИКСа в предыдущей встрече всё прошло не так гладко. От поражения в матче с «Нижним Новгородом» казанцы спаслись в последней четверти, отыграв двузначное отставание (86:85). Исход противостояния также был решён за считаные секунды до финальной сирены, когда Дэрил Мэйкон уверенно отправил мяч в кольцо соперника из-за дуги.

Эта победа стала для УНИКСа девятой подряд, и взята она была в отсутствие главного тренера команды – Велимира Перасовича. Наставник был вынужден пропустить игру из-за болезни, а его обязанности временно взял на себя ассистент Артур Бигеев. Однако в матче с «Локомотивом» выздоровевший хорватский специалист всё же вернулся в строй.

В стартовой пятёрке он выпустил Ненада Димитриевича, Дэрила Мэйкона, Луи Лабери, Михаила Кулагина и Винса Хантера. Вне заявки на игру остался один из лидеров казанской команды – Джален Рейнольдс.

С первых минут им противостояли Джейлен Бэрфорд, Александр Щербенёв, Девон Акун-Пёрселл, вернувшийся после болезни Андрей Мартюк и Дмитрий Узинский.

Первая четверть получилась достаточно равной. Её начало осталось за УНИКСом, который благодаря попаданиям Дэрила Мэйкона и Винса Хантера наиграл на небольшое преимущество. Однако к середине отрезка нападение «Локомотива» преобразилось. Хортон, Ведищев и Емченко помогли команде оформить рывок 9:2, благодаря которому гости вышли вперёд и увеличили разницу в счёте до «+6». И хотя казанцам, несколько раз успешно поразившим кольцо со штрафной, удалось сравнять, на последних секундах Бэрфорд предоставил Щербенёву шанс завершить решающую атаку, и тот забросил трёхочковый баззер. Десятиминутка осталась за «Локомотивом» – 25:22.

Начало второго отрезка получилось для УНИКСа ещё более неудачным. Команду настигла череда промахов, и на то, чтобы набрать первые очки, игрокам потребовалось чуть больше двух минут. Помимо прочего, за это время хозяева умудрились набрать аж четыре командных замечания. «Локо» умело воспользовался ситуацией и быстро увеличил разницу в счёте до «+6». У соперника же продолжалась очковая засуха. И хотя подопечные Перасовича то и дело находили открытые броски, мяч просто не залетал в кольцо. Так, преимущество гостей удвоилось, и после их рывка 14:4 наставник был вынужден взять тайм-аут. Однако это не помогло: у УНИКСа всё так же не летело, а «Локо» продолжал давить. В итоге разница в счёте достигла отметки в «+17». И хотя казанцам удалось подсократить отрыв, на большой перерыв они уходили, проигрывая 14 очков – 34:48.

На старте третьей четверти казанцам удалось быстро набрать свои шесть очков, как и «Локомотиву». Вот только спустя две с лишним минуты хозяева остановились, а их оппоненты – нет. Акун-Пёрселл, Щербенёв и Бэрфорд продолжали атаковать кольцо соперника, а два подряд трёхочковых сделали разницу в счёте «+22», а потом и «+27», когда Емченко вколотил впечатляющий данк через Брауна. После этого у краснодарцев случился небольшой спад. Они допустили несколько ненужных фолов и пробежку, но соперник не сумел этим как-либо воспользоваться. К заключительному отрезку команды подходили со счётом 49:71.

Винс Хантер, которому в паузе перебинтовали правую бросковую руку, начал четвёртую десятиминутку с быстрых шести очков. Однако преимущество «Локомотива» так и не опустилось ниже отметки в разгромные «+20», а товарищи по команде, как бы ни старались, так и не поддержали тенденцию Хантера. Гости продолжили постепенно наращивать преимущество. Борьба накалилась до предела – на третьей минуте случилось жёсткое столкновение между Бэрфордом и Мэйконом, после которого Джейлен даже не подошёл к бывшему товарищу по университету «Арканзаса». Дэрил не получил серьёзного повреждения и позже вернулся на площадку, его присутствие никак не помогло УНИКСу. «Локомотив» продолжил набирать очки, и за полминуты до финальной сирены их количество перевалило за сотню. Итог – вторая подряд сенсационная победа от «Локо» со счётом 103:70.

Лучшим игроком УНИКСа стал Винс Хантер. У него 22 очка и четыре подбора. 11 очков и восемь ребаундов на свой счёт записал Луи Лабери. Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд с 22 очками, четырьмя подборами и пятью передачами. 16 очков «Локомотиву» добавил Акун-Пёрселл, ещё 14 – Владислав Емченко. По 13 набрали Александр Щербенёв и Крис Хортон (восемь подборов).