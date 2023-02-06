Экс-игрок НБА и эксперт оценил выступление Ирвинга, Дюранта и Хардена за «Нетс»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре трёх звёзд лиги: Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта и Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». Напомним, Харден покинул «Бруклин» в прошлом году. А Ирвинг недавно перешёл в «Даллас Маверикс».