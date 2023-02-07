БК ЦСКА остановлен! Серию из 24 побед прервал «Зенит» с сумасшедшими новичками

Чемпионы отомстили за недавние «-20».

Сегодня, 6 февраля, непобедимый ЦСКА и действующий чемпион «Зенит» провели свою первую встречу во втором этапе Единой лиги ВТБ. По её итогам петербуржская команда смогла нанести сопернику самое первое поражение в сезоне, прервав его историческую серию. И это при том, что недавно подопечные Паскуаля проиграли армейцам с разницей в 20 очков!

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Начнём с ЦСКА. В предыдущем матче этот коллектив одержал свою 24-ю подряд победу, на выезде разгромив «Нижний Новгород» (89:70). Столичная команда оставалась непобеждённой с самого начала сезона, установив таким образом абсолютный рекорд Единой лиги ВТБ по продолжительности выигрышной серии.

«Зениту» же в прошедшей игре удалось прервать череду обидных поражений после того, как в конце января они уступили МБА (75:76), ЦСКА (80:100) и «Локомотиву-Кубань» (90:92). Действующие чемпионы взяли реванш у коллектива Василия Карасёва, обыграв москвичей на своей площадке с незначительной разницей (73:71). На очереди был ЦСКА.

Команды встречались всего две недели назад, но в «Зените», в отличие от сохранившего состав ЦСКА, за это время произошло несколько кадровых перестановок. Петербуржцы распрощались с Ричардом Соломоном, а также отзаявили Томаса Уимбуша и Джо Томассона. На их место пришли француз Адриен Морман, подписанный из «Анадолу Эфес», а также американцы Ройс Хэмм из бельгийского «Антверпен Джайантс» и Трент Фрейзер из сербского ФМП.

Морман и Хэмм уже успели провести по два матча за сине-бело-голубых. Ройс даже стал самым ценным игроком прошедшей встречи с МБА, в которой набрал 17 очков и восемь подборов, а также оформил победный данк. Для Фрейзера же игра с ЦСКА стала дебютной. От 24-летнего разыгрывающего ждали яркого выступления, ведь в Адриатической лиге он в среднем набирал по 20,7 очка и 6,2 передачи за матч.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Его способность набирать очки могла сыграть ключевую роль в противостоянии с ЦСКА, который является самой результативной командой в нынешнем сезоне. В среднем красно-синие набирают по 97,8 очка за игру, а также имеют наибольший процент попаданий с игры (55%) и из-за дуги (42,3%). «Зенит» же, что интересно, является лучшим оборонительным коллективом, в среднем пропуская всего 71,9 очка за матч. И это несмотря на то, что три вышеупомянутых поражения подпортили статистику чемпионов по этому показателю – две недели назад цифра не превышала 70 очков (69,7).

В начале первой четверти команды показывали достаточно равный баскетбол. Благодаря Томпкинсу с Эртелем небольшое преимущество было на стороне «Зенита», однако несколько точных бросков Милутинова с передачи Уэйра помогли ЦСКА ненадолго выйти вперёд. Вернуть лидерство в матче гостям помог дебютант Трент Фрейзер, появившийся на площадке за три минуты до конца отрезка. Он оформил два дальних броска, а Виталий Фридзон добавил ещё несколько очков. Так, подопечные Паскуаля выдали рывок 11:2 и ушли на вторую четверть с отрывом в восемь очков – 26:18.

После первой четверти Алексей Швед получил вторую награду за свою игру в январе. Первая досталась от лиги — ему её вручили до матча. А обладателя второго приза определяли болельщики, которым, очевидно, нравится то, как играют отдельно взятый Швед и команда, которой этот самый Швед дирижирует.

На старте второго отрезка сине-бело-голубые продолжили атаковать кольцо из-за дуги – сначала попал Морман, а затем Кулагин и Томпкинс. А вот ЦСКА на то, чтобы забить свой первый трёхочковый, потребовалось аж девять попыток. Первый дальний бросок команды в матче реализовал Даллас Мур на 13-й игровой минуте. Однако ход четверти переломил другой игровой момент. На шестой минуте эффектный данк оформил Самсон Руженцев, и это придало его команде уверенности. В следующей атаке Давидовац забросил из угла и, казалось бы, сравнял счёт, но попадание было засчитано как двухочковое. Зато за 40 секунд до сирены Деян всё-таки взял своё, отправив в кольцо «Зенита» трёхочковый после качественной передачи Курбанова. Вслед за этим туда же залетел и тяжелейший мяч от Милутинова, который стал лучшим игроком ЦСКА в первой половине. Он набрал 13 очков, не допустив ни одного промаха с игры.

Упустить преимущество хозяева могли буквально за секунду до окончания отрезка, после того как Хавьер Паскуаль взял тайм-аут. У его команды оставались считаные мгновения на атаку, когда взять всё в свои руки решил Трент Фрейзер. Он отправил мяч в кольцо со своей половины площадки и… Попал! Однако этот феноменальный бросок, увы, не был засчитан. Сирена прозвучала в момент, когда мяч всё ещё находился в руках американца. Так что сравнять счёт не удалось – 42:39 в пользу ЦСКА по итогам первой половины.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

После большого перерыва команды начали настоящую перестрелку: за две с половиной минуты игрокам удалось оформить аж шесть трёхочковых, четыре из которых пришлось на команду хозяев. Так, ЦСКА сумел довести разницу в счёте до двузначной, вынудив Паскуаля взять тайм-аут. А вот после минутной паузы уже петербуржцы смогли реализовать три дальних броска подряд. Затем французская связка Мормана и Эртеля помогла сине-бело-голубым сократить разницу в счёте всего до двух очков. Отрыв удалось быстро отыграть, и «Зенит» даже ненадолго повёл, но ЦСКА ответил попаданиями Милутинова и Астапковича. А на последней минуте Морману удалось набрать два очка в быстром проходе, сократив разницу до минимальной – 64:63.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Ещё несколько точных дальних бросков помогли «Зениту» оторваться от соперника в четвёртой четверти. Было понятно, что в этом матче ЦСКА точно не доберётся до своего среднего показателя по результативности в 98 очков. И хотя команды продолжали обмениваться попаданиями из-под кольца, гости всё же были успешнее в нападении. За две минуты до конца матча «Зенит» вёл с преимуществом в пять очков, которое затем выросло и до «+8». И хотя красно-синим удалось сократить отрыв вдвое, действующим чемпионам всё же удалось выдержать их напор. При счёте 87:84 в пользу «Зенита» Эртель не забил штрафной, но затем свою возможность забросить с линии получил Фрейзер. Он поставил точку в матче, попав два из двух и не оставив сопернику шансов. Итог – победа подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 90:86, победная серия ЦСКА из 24 матчей прервана.

Чемптонат.ком

Самым результативным игроком матча стал Никола Милутинов. У него 20 очков, восемь подборов и три передачи. 17 очков и пять передач набрал Каспер Уэйр, 15 очков и пять ассистов на счету Алексея Шведа. Больше всех в составе «Зенита» на свой счёт записал дебютант Трент Фрейзер – 15 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 11 передач оформил Томас Эртель, по 11 очков набрали Трэй Томпкинс, Адриен Морман и Сергей Карасёв.