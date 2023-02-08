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Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал новым рекордсменом лиги по числу набранных очков.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА
© Российская Газета

В ночь на среду "Лейкерс" принимали "Оклахому" и уступили со счетом 130:133. На счету Леброна Джеймса в этой встрече 38 набранных очков.

Благодаря этому на счету Джеймса стало 38 390 очков. Он превзошел рекорд легендарного Карима Абдул-Джабара, который за карьеру смог набрать 38 387 очков. При этом Джеймс провел в лиге 1 410 матчей, тогда как предыдущий рекордсмен - 1 560.

38-летний Леброн Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, четырежды его признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф. Помимо этого он двукратный олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр.

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