Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
2 часа назад

Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА

Чемпионат.comиещё 8

К концу третьей четверти матча «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Оклахомы Сити Тандер» американский баскетболист Леброн Джеймс имеет 36 очков. Он побил рекорд всех воемён по количеству набранных очков в регулярных сезонах НБА одним игроком. Команда из Лос-Анджелеса уступает гостям со счётом 99:104.

Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо 36 очков Леброн Джеймс собрал пять подборов и отдал две передачи. Стоит также отметить выступление защитника Шея Гилджеса-Александра, который набрал уже 27 очков.

Напомним, что этой ночью Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствует на игре.

Леброн в нынешнем сезоне набирает в среднем 30 очков за игру, а его «Лейкерс» находятся на 13 месте в Западной конференции НБА.

Баскетбол,Джеймс Леброн,Тандер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители