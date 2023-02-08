Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА

К концу третьей четверти матча «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Оклахомы Сити Тандер» американский баскетболист Леброн Джеймс имеет 36 очков. Он побил рекорд всех воемён по количеству набранных очков в регулярных сезонах НБА одним игроком. Команда из Лос-Анджелеса уступает гостям со счётом 99:104.

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Помимо 36 очков Леброн Джеймс собрал пять подборов и отдал две передачи. Стоит также отметить выступление защитника Шея Гилджеса-Александра, который набрал уже 27 очков.

Напомним, что этой ночью Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствует на игре.