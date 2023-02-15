ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС оказался сильнее московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 112:104.

В ходе встречи ЦСКА уступал соперникам с разницей "-19", однако смог отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке, однако, сильнее оказались казанцы.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. 21 очко набрал Дэрил Мэйкон. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Луи Лабери. В составе ЦСКА дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов оформил Никола Милутинов. 27 очков набрал Каспер Уэйр. 20 очков на свой счёт записал Алексей Швед. В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА в следующем матче снова встретится с УНИКСом, но матч на этот раз состоится в Москве. Встреча пройдёт 2 марта.