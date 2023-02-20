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1 час назад

Кейон Дулинг и Алан Андерсон приговорены к тюремному заключению за мошенничество

Sports.ru

Бывшие игроки НБА Кейон Дулинг и Алан Андерсон были приговорены к тюремному заключению за участие в мошеннической схеме с программой медицинского страхования и социального обеспечения игроков.

Экс-игроков НБА приговорили к тюрьме за мошенничество
Фото: Sports.ruSports.ru

42-летний Дулинг приговорен к 30 месяцам тюрьмы с конфискацией 449 250 долларов, Андерсон (40 лет) – к 24 месяцам с конфискацией 121 000 долларов. Также бывшие игроки НБА обязаны выплатить компенсацию в размере 547 495 и 121 000 долларов соответственно.

Инициатором широкомасштабной мошеннической схемы стал Терренс Уильямс, выбранный под 11-м номером драфта НБА-2009. С помощью этой схемы бывшие игроки лиги получили незаконным путем несколько миллионов долларов.

По словам прокурора, Дулинг и Андерсон помогали Уильямсу вербовать других игроков для участия в мошеннической схеме.

Уильямс и еще 18 бывших игроков подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которых в действительности они никогда не получали. В октябре 2021 года им было предъявлено обвинение. В ходе расследования выяснилось, что в период с 2017 по 2021 год они подали поддельных заявлений на сумму не менее 5 миллионов долларов.

В обвинительном заключении также были названы шестикратный член защитных сборных НБА Тони Аллен, бывший защитник «Лейкерс» Шэннон Браун, экс-форвард «Бостона» Глен «Биг Бэйби» Дэвис, а также Дариус Майлз, Себастьян Телфэйр, Уилл Байнэм, Мелвин Илай, Крис Даглас-Робертс, Тони Ротен, Си Джей Уотсон, Милт Паласио, Антуан Райт, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грегори Смит и Джамарио Мун.

В августе прошлого года Уильямс признал свою вину. Баскетболисту грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре и обязательное лишение свободы на срок не менее двух лет за кражу личных данных.

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