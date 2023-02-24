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27 минут назад

Сборная Украины по баскетболу уступила Италии и лишилась шансов на попадание на ЧМ-2023

Чемпионат.com

Мужская сборная Украины по баскетболу на выезде потерпела поражение в матче 5-го тура второго группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2023 по баскетболу сборной Италии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18).

Сборная Украины по баскетболу проиграла Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нико Мэннион, набравший 28 очков. 21 очко набрал Марко Списсу. 11 очков на свой счёт записал Амедео Тесситори.

В составе сборной Украины 15 очков набрал Иссуф Санон. 11 очками отметились Андрей Войналович и Артём Пустовой, 10 очками – Вячеслав Бобров.

Примечательно, что украинцам необходимо было обязательно выиграть в матче, чтобы появились шансы попасть в финальную часть чемпионата мира.

Баскетбол,Артем Пустовой,Вячеслав Бобров,
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