Сборная Украины по баскетболу проиграла Италии

Мужская сборная Украины по баскетболу на выезде потерпела поражение в матче 5-го тура второго группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2023 по баскетболу сборной Италии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18).

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Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нико Мэннион, набравший 28 очков. 21 очко набрал Марко Списсу. 11 очков на свой счёт записал Амедео Тесситори.

В составе сборной Украины 15 очков набрал Иссуф Санон. 11 очками отметились Андрей Войналович и Артём Пустовой, 10 очками – Вячеслав Бобров.