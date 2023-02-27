Экс-тренер ЦСКА стал главным тренером клуба НБА «Атланта»

Срок контракта с 56 летним специалистом не уточняется. Ранее в феврале пост главного тренера «Атланты» покинул Нэйт Макмиллан, на временной основе команду возглавил Джо Пранти .

С 2014 по 2022 год Снайдер тренировал «Юту», которая на протяжении шести последних сезонов выходила в плей офф, трижды пробивалась в полуфинал конференции. В сезоне 2012/13 он работал помощником главного тренера московского ЦСКА.