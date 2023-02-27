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1 час назад

Экс-тренер ЦСКА стал главным тренером клуба НБА «Атланта»

Матч ТВ

Клуб НБА «Атланта Хокс» на официальном сайте объявил о назначении Куина Снайдера главным тренером команды.

Экс-тренер ЦСКА стал главным тренером клуба НБА «Атланта»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Срок контракта с 56 летним специалистом не уточняется. Ранее в феврале пост главного тренера «Атланты» покинул Нэйт Макмиллан, на временной основе команду возглавил Джо Пранти.

«Атланта» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, одержав 31 победу в 61 матче.

С 2014 по 2022 год Снайдер тренировал «Юту», которая на протяжении шести последних сезонов выходила в плей офф, трижды пробивалась в полуфинал конференции. В сезоне 2012/13 он работал помощником главного тренера московского ЦСКА.

Баскетбол,Джо Пранти,
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