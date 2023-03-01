ЦСКА анонсировал матч с УНИКСом в стиле Hogwarts Legacy

В главной роли – Девонте Кейкок. 26-летний баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал чемпионом НБА в сезоне-2019/2020. Также тяжёлый форвард защищал цвета «Сан-Антонио Спёрс», «Мотор Сити Круз», а в 2023 году подписал контракт с армейцами. По сюжету ролика распределительная шляпа отправляет Кейкока на «Факультет ЦСКА».