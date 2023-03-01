ЦСКА анонсировал матч с УНИКСом в стиле Hogwarts Legacy

Пресс-служба армейцев опубликовала видео, стилизованное под популярную компьютерную игру Hogwarts Legacy, являющуюся большим ролевым экшеном по вселенной «Гарри Поттера».
В главной роли – Девонте Кейкок. 26-летний баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал чемпионом НБА в сезоне-2019/2020. Также тяжёлый форвард защищал цвета «Сан-Антонио Спёрс», «Мотор Сити Круз», а в 2023 году подписал контракт с армейцами. По сюжету ролика распределительная шляпа отправляет Кейкока на «Факультет ЦСКА».
После этого Девонте надевает мантию и шарф с логотипами московского клуба и смотрит на афишу «баскетбольного квиддича» с УНИКСом.
Напомним, встреча состоится 2 марта на арене «Мегаспорт». Начало – в 20:00 мск.