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26 минут назад

ЦСКА анонсировал матч с УНИКСом в стиле Hogwarts Legacy

Betassist

Пресс-служба армейцев опубликовала видео, стилизованное под популярную компьютерную игру Hogwarts Legacy, являющуюся большим ролевым экшеном по вселенной «Гарри Поттера».

ЦСКА анонсировал матч с УНИКСом в стиле Hogwarts Legacy
Фото: betassist.rubetassist.ru

В главной роли – Девонте Кейкок. 26-летний баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал чемпионом НБА в сезоне-2019/2020. Также тяжёлый форвард защищал цвета «Сан-Антонио Спёрс», «Мотор Сити Круз», а в 2023 году подписал контракт с армейцами. По сюжету ролика распределительная шляпа отправляет Кейкока на «Факультет ЦСКА».

После этого Девонте надевает мантию и шарф с логотипами московского клуба и смотрит на афишу «баскетбольного квиддича» с УНИКСом.

Напомним, встреча состоится 2 марта на арене «Мегаспорт». Начало – в 20:00 мск.

Баскетбол,Гарри Поттер,
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