«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» из одноимённого города обыграла белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:56.

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Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 23 очка. 15 очков на счету Джеймса Энниста. 10 баллов набрал Максим Шелекто.

В составе «Минска» 15 очков на счету Йована Шливанчанина. 10 очков набрал ДаКуан Брейси.