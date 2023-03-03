Новичок БК «Зенит» Адриен Морман выбыл из строя

Новобранец «Зенита» Адриен Морман перенёс операцию на повреждённой кисти, из-за чего выбыл из строя приблизительно на пять-шесть недель. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Морман перешёл в «Зенит» в конце января. Сообщалось, что его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца сезона-2022/2023. В пяти матчах Единой лиги ВТБ французский форвард в среднем набирал 5,4 очка, делал 3,6 подбора и отдавал 1,4 передачи.