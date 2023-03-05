Умер бывший главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков

ТАСС, 5 марта. Заслуженный тренер России и бывший наставник казанского баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков умер на 77-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УНИКСа.

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О причинах смерти не сообщается.

"Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Модестовича. Он навсегда останется в наших сердцах порядочным и добрым человеком, большим профессионалом своего дела", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соболезнования родным и близким Зрадчикова, а также всем любителям баскетбола выразила Российская федерация баскетбола.

В период игровой карьеры Зрядчиков выступал за таганрогскую команду "Красный котельщик" и за сборную РСФСР. После завершения карьеры игрока работал в этом клубе сначала тренером, а затем и главным наставником команды. С 1994 по 1996 годы он занимал пост главного тренера УНИКСа, с 2004 по 2015 год входил в тренерский штаб казанской команды.