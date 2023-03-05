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52 минуты назад

Джа Морант может быть дисквалифицирован больше чем на 50 игр

Чемпионат.com

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант может быть дисквалифицирован более чем на 50 матчей.

Звезду НБА могут отстранить на 50 игр
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произойдёт в том случае, если будет доказано, что баскетболист пронёс оружие на площадку любой команды или в здание, принадлежащее НБА.

Недавно баскетболист был отстранён самой командой на два матча.

Напомним, причина отстранения 23-летнего защитника связана с недавним инцидентом, произошедшим со спортсменом. Во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его по голове во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.

Баскетбол,
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