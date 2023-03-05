Звезду НБА могут отстранить на 50 игр

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант может быть дисквалифицирован более чем на 50 матчей.
Это произойдёт в том случае, если будет доказано, что баскетболист пронёс оружие на площадку любой команды или в здание, принадлежащее НБА.
Недавно баскетболист был отстранён самой командой на два матча.
Напомним, причина отстранения 23-летнего защитника связана с недавним инцидентом, произошедшим со спортсменом. Во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.
Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его по голове во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.