Звезду НБА могут отстранить на 50 игр

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант может быть дисквалифицирован более чем на 50 матчей.

Это произойдёт в том случае, если будет доказано, что баскетболист пронёс оружие на площадку любой команды или в здание, принадлежащее НБА.

Недавно баскетболист был отстранён самой командой на два матча.

Напомним, причина отстранения 23-летнего защитника связана с недавним инцидентом, произошедшим со спортсменом. Во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.