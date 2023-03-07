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1 час назад

ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Матч ТВиещё 3

Московский ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

БК ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Армейцы обеспечили себе итоговую победу, когда в понедельник баскетболисты «Нижнего Новгорода» добились домашней победы над казанским УНИКСом (78:68).

По ходу чемпионата ЦСКА обновил рекорд лиги, выиграв 24 матча подряд. Заняв первое место, московская команда обеспечила себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей офф.

«Зенит» и УНИКС продолжают борьбу за вторую строчку в таблице, а «Нижний Новгород», «Локомотив Кубань» и МБА сражаются за 4 е место по итогам регулярного чемпионата. В группе «Б» сразу 4 команды — «ПАРМА ПАРИ», «Самара», «Автодор» и «Енисей» — претендуют на две путевки в плей офф.

Регулярный сезон Единой Лиги ВТБ завершится 26 марта, а 31 марта стартует первый раунд плей офф.

Баскетбол,Автодор,Зенит,
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