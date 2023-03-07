БК ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Армейцы обеспечили себе итоговую победу, когда в понедельник баскетболисты «Нижнего Новгорода» добились домашней победы над казанским УНИКСом (78:68).

По ходу чемпионата ЦСКА обновил рекорд лиги, выиграв 24 матча подряд. Заняв первое место, московская команда обеспечила себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей офф.

«Зенит» и УНИКС продолжают борьбу за вторую строчку в таблице, а «Нижний Новгород», «Локомотив Кубань» и МБА сражаются за 4 е место по итогам регулярного чемпионата. В группе «Б» сразу 4 команды — «ПАРМА ПАРИ», «Самара», «Автодор» и «Енисей» — претендуют на две путевки в плей офф.