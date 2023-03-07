Дабл-дабл Милутинова помог ЦСКА обыграть МБА

Армейцы оказались сильнее в московском дерби.

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Сегодня, 7 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся матч группы А Единой лиги ВТБ между МБА и ЦСКА. Армейцы добились победы – 91:81.

Подопечные Эмила Райковича три четверти доминировали на паркете (24:21, 25:24, 24:17). Лишь в последнем отрезке встречи МБА взял верх (19:18).

Лучшим игроком матча стал центровой армейцев Никола Милутинов. 28-летний серб в этой встрече оформил дабл-дабл — набрал 18 очков и сделал 13 подборов. Столичному МБА 17 очков принёс Макар Коновалов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место. У МБА шестая строчка.