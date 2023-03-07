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1 час назад

«Зенит» нанёс поражение «Локомотиву-Кубань» в Краснодаре

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При этом железнодорожники чуть не отыгрались в самой концовке.

«Зенит» нанес поражение «Локомотиву-Кубань» в Краснодаре
Фото: vk.com/zenitbasketvk.com/zenitbasket

Сегодня, 7 марта, на паркете «Баскет-Холла» в Краснодаре состоялся матч группы А между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Подопечные Хавьера Паскуаля взяли верх – 77:74.

Стартовый отрезок прошёл в равной борьбе (18:18). Затем сине-бело-голубые добились уверенного преимущества (24:11, 23:21). Но в завершение встречи железнодорожники практически свели отставание к минимуму (24:12).

Лучшим в составе кубанцев стал Крис Хортон, набравший 15 очков. У «Зенита» самым результативным стал Трент Фрэйзер (15).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице группы А. У питерцев третья строчка. Лидером остаётся ЦСКА. Ранее армейский клуб оказался сильнее МБА (91:81) в московской дерби. Накануне «Пари НН» нанёс поражение УНИКСу (78:68)

Баскетбол,Хавьер Паскуаль,Зенит,
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