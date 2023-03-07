«Зенит» нанес поражение «Локомотиву-Кубань» в Краснодаре

При этом железнодорожники чуть не отыгрались в самой концовке.
Сегодня, 7 марта, на паркете «Баскет-Холла» в Краснодаре состоялся матч группы А между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Подопечные Хавьера Паскуаля взяли верх – 77:74.
Стартовый отрезок прошёл в равной борьбе (18:18). Затем сине-бело-голубые добились уверенного преимущества (24:11, 23:21). Но в завершение встречи железнодорожники практически свели отставание к минимуму (24:12).
Лучшим в составе кубанцев стал Крис Хортон, набравший 15 очков. У «Зенита» самым результативным стал Трент Фрэйзер (15).
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице группы А. У питерцев третья строчка. Лидером остаётся ЦСКА. Ранее армейский клуб оказался сильнее МБА (91:81) в московской дерби. Накануне «Пари НН» нанёс поражение УНИКСу (78:68)