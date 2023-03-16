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41 минуту назад

Баскетболисты «Цибоны» объявили забастовку из-за отсутствия денежных выплат

Sports.ru

Баскетболисты хорватской «Цибоны» не явились на последнюю тренировку команды. У организации долги перед коллективом.

Баскетболисты «Цибоны» объявили забастовку из-за отсутствия денежных выплат
Фото: Sports.ruSports.ru

По словам Петара Зобеца из хорватского новостного издания Germanijak, игроки клуба объявили забастовку.

В этом сезоне организация испытывает трудности с выплатой заработной платы своим баскетболистам. Как сообщалось ранее, еще месяц назад некоторые игроки клуба не получили ни одной выплаты за сезон. Стороны договорились, что вопрос будет решен в феврале и марте.

Однако, отмечает журналист, зарплата была выплачена только за один месяц, причем двумя частями. В результате игроки и тренерский штаб не тренировались в среду в знак протеста против сложившейся ситуации.

В настоящее время неизвестно, отправится ли состав в Словению на следующий матч Адриатической лиги против «Цедевиты» в субботу.

Клуб ожидает поступления денег от города Загреба. Они должны поступить в конце марта или в начале апреля, что позволит клубу выплатить хотя бы часть зарплаты игрокам.

Как сообщалось летом, «Цибона» накопила долгов на сумму около 5 000 000 евро.

Баскетбол,
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