Матеуш Понитка может пропустить дерби с «Олимпиакосом» из-за травмы

Форвард «Панатинаикоса» Матеуш Понитка травмировал голеностопный сустав во время матча Евролиги с «Виллербаном» (86:82).

Фото: пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит»

Понитка получил повреждение во второй четверти и не появлялся на паркете после большого перерыва.

Понитка может пропустить дерби с «Олимпиакосом» в рамках чемпионата Греции в воскресенье. Поляку предстоит обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.