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В «Зените» ответили на вопрос по поводу получения от Евролиги премиальных за прошлый сезон

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что команда находится в контактах с Евролигой.

В «Зените» ответили на вопрос по поводу получения от Евролиги премиальных за прошлый сезон
©  Официальный сайт БК "Зенит"

«Как сейчас выстраиваются отношения клуба и Евролиги? «Зенит», в отличие от ЦСКА, не является акционером Евролиги и к таким совещаниям пока не привлекается. Но очень надеемся, что это дело времени, мы всегда готовы к сотрудничеству. И с Евролигой, и с европейскими клубами поддерживаем контакты.

Выплатила ли Евролига премиальные за прошлый сезон? Я бы сказал так: по итогам прошлого сезона между Евролигой и «Зенитом» совершены все возможные выплаты по обязательствам каждой из сторон», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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