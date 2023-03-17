В «Зените» ответили на вопрос по поводу получения от Евролиги премиальных за прошлый сезон

«Как сейчас выстраиваются отношения клуба и Евролиги? «Зенит», в отличие от ЦСКА, не является акционером Евролиги и к таким совещаниям пока не привлекается. Но очень надеемся, что это дело времени, мы всегда готовы к сотрудничеству. И с Евролигой, и с европейскими клубами поддерживаем контакты.