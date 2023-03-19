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41 минуту назад

«Енисей» на своей площадке обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Чемпионат.com

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28).

«Енисей» на своей площадке обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Григорий Мотовилов, набравший 19 очков. 11 очков набрал Владислав Трушкин. 10 очков на свой счёт записали Евгений Белянков, Джеймс Томпсон и Александр Гудумак.

В составе «Астаны» 17 очков набрал Маркелл Джонсон. 10 очками отметились Игорь Каныгин и Максим Марчук, девятью – Валерий Лиходей и Рустам Мурзагалиев.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт с «Самарой» на своей площадке 26 марта (13:00 мск). «Астана» сыграет на выезде с «Парма-Пари» 22 марта (17:30 мск).

Баскетбол,Евгений Белянков,Максим Марчук,Рустам Мурзагалиев,Владислав Трушкин,Джеймс Томпсон,Григорий Мотовилов,Игорь Каныгин,Александр Гудумак,
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