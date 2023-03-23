Друг баскетболистки Соколовой раскрыл причину ее расставания с актером Месхи

Друг баскетболистки Анны Соколовой Михаил Игнатов в беседе с Prozvezd.info подтвердил ее расставание с актером Гелой Месхи.
Знаменитости встречались около шести месяцев. В октябре 2022 года бывшие возлюбленные вместе появились на публике и спровоцировали слухи о помолвке.
По словам друга Соколовой, Месхи начал употреблять слишком много алкоголя, что начало беспокоить баскетболистку.
«Вообще в киношном мире всегда ходили слухи, что Месхи неравнодушен к алкоголю. Я и сам видел его на некоторых мероприятиях подшофе», — рассказал Игнатов.
Приятель спортсменки утверждает, что под воздействием алкоголя Месхи толкнул Соколову, и она получила травму руки.
«После больницы Анна решила уйти от Месхи. Пришла к нему, чтобы забрать вещи. А он бросился на колени, молил о прощении, говорил о любви», — вспоминает Игнатов.
Соколова решила простить актера и дать ему еще один шанс, однако позже все же решила уйти от него.
Ранее Гела Месхи был женат на актрисе Екатерине Климовой. В браке у знаменитостей родилась дочь Белла.