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46 минут назад

Друг баскетболистки Соколовой заявил, что она рассталась с актером Гелой Месхи из-за алкоголя

Газета.Ru

Друг баскетболистки Анны Соколовой Михаил Игнатов в беседе с Prozvezd.info подтвердил ее расставание с актером Гелой Месхи.

Друг баскетболистки Соколовой раскрыл причину ее расставания с актером Месхи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Знаменитости встречались около шести месяцев. В октябре 2022 года бывшие возлюбленные вместе появились на публике и спровоцировали слухи о помолвке.

По словам друга Соколовой, Месхи начал употреблять слишком много алкоголя, что начало беспокоить баскетболистку.

«Вообще в киношном мире всегда ходили слухи, что Месхи неравнодушен к алкоголю. Я и сам видел его на некоторых мероприятиях подшофе», — рассказал Игнатов.

Приятель спортсменки утверждает, что под воздействием алкоголя Месхи толкнул Соколову, и она получила травму руки.

«После больницы Анна решила уйти от Месхи. Пришла к нему, чтобы забрать вещи. А он бросился на колени, молил о прощении, говорил о любви», — вспоминает Игнатов.

Соколова решила простить актера и дать ему еще один шанс, однако позже все же решила уйти от него.

Ранее Гела Месхи был женат на актрисе Екатерине Климовой. В браке у знаменитостей родилась дочь Белла.

Баскетбол,Михаил Игнатов,Анна Соколова,Гела Месхи,Екатерина Климова,
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