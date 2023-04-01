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25 минут назад

МБА установила рекорд плей-офф Единой лиги ВТБ

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Московская МБА установила рекорд в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Столичная команда совершила рывок в четвертой четверти матча с «Зенитом» в 18 очков, что стало рекордным показателем в истории турнира. Ранее ни одной команде Лиги не удавалось совершить подобный рывок в четвёртой десятиминутке за всю историю турнира.

МБА установила рекорд плей-офф Единой лиги ВТБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Московская МБА обыграла санкт-петербургский «Зенит» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей паркета со счётом 65:61.

Второй матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Баскетбол,Зенит,
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