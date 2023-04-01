МБА установила рекорд плей-офф Единой лиги ВТБ

Московская МБА установила рекорд в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Столичная команда совершила рывок в четвертой четверти матча с «Зенитом» в 18 очков, что стало рекордным показателем в истории турнира. Ранее ни одной команде Лиги не удавалось совершить подобный рывок в четвёртой десятиминутке за всю историю турнира.