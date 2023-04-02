Грайнер обратилась к Байдену по поводу репортёра, обвиняемого в шпионаже в РФ

«Наши сердца наполнены большой тревогой за Эвана Гершковича и его семью после задержания Эвана в России.



Мы благодарны президенту Байдену и его администрации за их глубокую приверженность делу спасения американцев. Мы отмечаем их недавние успешные усилия по возвращению домой Джеффа Вудке и Павла Русесабагина



За каждого похищенного американца мы должны бороться, и каждый возвращенный американец — это победа для всех нас. Именно поэтому мы можем призвать всех наших сторонников как праздновать победы, так и призывать администрацию продолжать использовать все возможные инструменты для возвращения Эвана и всех несправедливо задержанных американцев домой», — написала Грайнер вместе со своей женой в социальных сетях.