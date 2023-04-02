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48 минут назад

Грайнер обратилась к Байдену по поводу репортёра, обвиняемого в шпионаже в России

Чемпионат.com

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер призвала администрацию президента США Джо Байдена сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения американского репортера, обвиняемого в шпионаже в России.

Грайнер обратилась к Байдену по поводу репортёра, обвиняемого в шпионаже в РФ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Наши сердца наполнены большой тревогой за Эвана Гершковича и его семью после задержания Эвана в России.

Мы благодарны президенту Байдену и его администрации за их глубокую приверженность делу спасения американцев. Мы отмечаем их недавние успешные усилия по возвращению домой Джеффа Вудке и Павла Русесабагина

За каждого похищенного американца мы должны бороться, и каждый возвращенный американец — это победа для всех нас. Именно поэтому мы можем призвать всех наших сторонников как праздновать победы, так и призывать администрацию продолжать использовать все возможные инструменты для возвращения Эвана и всех несправедливо задержанных американцев домой», — написала Грайнер вместе со своей женой в социальных сетях.

Баскетбол,Эван Гершкович,Бриттни Грайнер,Джозеф Байден,Администрация США,
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