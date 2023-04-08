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25 минут назад

«Зенит» обыграл МБА и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

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В Москве на арене «Баскет Холл» завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:80.

«Зенит» обыграл МБА и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом, «Зенит» стал последним полуфиналистом Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал французский баскетболист «Зенита» Томас Эртель, который оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 11 результативных передач. Его партнёр по команде Трент Фрэйзер набрал 17 очков.

В составе хозяев площадки лучшую результативность показал Евгений Воронов, в активе которого 17 очков. Макар Коновалов отметился 14 набранными очками.

Напомним, «Зенит» является действующим победителем Единой лиги ВТБ.

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