«Даллас» в матче с «Сан-Антонио» установил клубный антирекорд

Отставание в счёте «Даллас» Маверикс» от «Сан-Антонио Спёрс» (14:42 после первой четверти), которое было зафиксировано в недавнем матче регулярного чемпионата НБА, является самым крупным отставанием для «Далласа» в истории команды. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Марк Штейн.