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16 минут назад

AP: Бриттни Грайнер выпустит мемуары о тюремном заключении в России

ТАСС

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и обменянная в декабре на россиянина Виктора Бута, пишет книгу об опыте отбывания тюремного заключения в российской колонии. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

Бриттни Грайнер выпустит мемуары о тюремном заключении в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Тот день [в феврале 2022 года] стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я готова поделиться только сейчас", - говорится в заявлении Грайнер, опубликованном американским издательством Alfred A. Knopf.

Выход книги запланирован на весну 2024 года. Баскетболистка выразила надежду, что ее мемуары смогут повысить осведомленность о других американцах, отбывающих наказание за рубежом, в частности о ситуациях с корреспондентом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в России по подозрению в шпионаже, и осужденным за шпионаж в РФ Полом Уиланом.

8 декабря 2022 года в МИД РФ заявили, что россиянин Виктор Бут возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Его обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США, в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн. Грайнер была арестована в феврале 2022 года за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево и приговорена к 9 годам колонии. Спортсменка в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпиаду 2020 года в Токио, до ареста выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

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