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УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл петербуржский «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:67.

УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
© Чемпионат.com

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 16 очков. 15 очков набрал Луи Лабери. Также 12 очков на счету Вячеслава Зайцева.

В составе «Зенита» 25 очков на свой счёт записал Калеб Хоумсли. 18 очков набрал Адриен Моэарман и 8 очков у Андрея Зубкова.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

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