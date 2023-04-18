Джа Морант, вероятнее всего, пропустит вторую игру серии с «Лейкерс»

«Прежде всего давайте начнём с того, что «Мемфис» сделает всё возможное, чтобы держать это в секрете до начала матча.



Это конкурентное преимущество в плей-офф — не давать сопернику знать, кто может играть, а кто нет. Сам Морант вчера говорил о том, как ему было больно, когда он выходил из игры. Это была рука, которую он травмировал уже ранее. «Гриззлиз» знают, что, если он не сыграет в среду, у них есть Тайас Джонс, который не уступает ни одному запасному разыгрывающему в лиге.



Есть значительные сомнения насчёт того, сможет ли он сыграть. Команда уже говорила об этом», — сказал Войнаровски в эфире на ESPN.