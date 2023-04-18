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59 минут назад

Джа Морант, вероятнее всего, пропустит вторую игру серии с «Лейкерс»

Чемпионат.com

Инсайдер НБА Адриан Войнаровски предоставил свежую информацию о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте после того, как защитник получил травму руки в первой игре плей-офф НБА — 2022/2023 против «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128).

Джа Морант, вероятнее всего, пропустит вторую игру серии с «Лейкерс»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Морант столкнулся под кольцом с Энтони Дэвисом, после чего неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

«Прежде всего давайте начнём с того, что «Мемфис» сделает всё возможное, чтобы держать это в секрете до начала матча.

Это конкурентное преимущество в плей-офф — не давать сопернику знать, кто может играть, а кто нет. Сам Морант вчера говорил о том, как ему было больно, когда он выходил из игры. Это была рука, которую он травмировал уже ранее. «Гриззлиз» знают, что, если он не сыграет в среду, у них есть Тайас Джонс, который не уступает ни одному запасному разыгрывающему в лиге.

Есть значительные сомнения насчёт того, сможет ли он сыграть. Команда уже говорила об этом», — сказал Войнаровски в эфире на ESPN.

Баскетбол,Тайас Джонс,Адриан Войнаровски,Энтони Дэвис,
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