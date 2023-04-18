FIBA не допустила сборную России до участия в отборе на Олимпийские игры

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допускать мужскую сборную России на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба FIBA.

"Исполнительный комитет FIBA принял решение не регистрировать мужскую сборную России на олимпийские квалификационные турниры FIBA 2023 года", - говорится в заявлении пресс-службы. Сборную России в предквалификационном турнире на основании рейтинга FIBA заменит команда Болгарии.

Отборочным турниром на Олимпиаду является Кубок мира, который пройдет в августе - сентябре 2023 года. По результатам соревнований, а также квалификации на чемпионат Европы 2025 года будут определяться и сборные, которые сыграют в квалификационном турнире на Олимпиаду.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 28 марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.