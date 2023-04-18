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УНИКС обыграл «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл петербуржский «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась сегодня, 18 апреля, на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 68:59. Счёт в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба.

УНИКС обыграл «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
© КСЕНИЯ БОГДАНОВА (БК «УНИКС»)

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Винс Хантер, набравший 15 очков. 14 очков набрал Джален Рейнольдс. 12 очков на счету Маркоса Найта.

В составе «Зенита» 17 очков на свой счёт записал Калеб Хомсли. 10 очков набрал Томас Эртель. Восемь очков у Адриена Мормана.

Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и петербуржским «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

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