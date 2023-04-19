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35 минут назад

Дариус Гарлэнд повторил достижение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга

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Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 26 очков в первой половине матча с Нью-Йорк Никс (107:90) и присоединился таким образом к Леброну Джеймсу и Кайри Ирвингу, которые были единственными игроками «Кавальерс», заработавшими более 25 очков в первой половине матча плей-офф за последние 25 сезонов.

Дариус Гарлэнд повторил достижение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга
Фото: WikipediaWikipedia

Всего на счету Гарлэнда 32 очка и семь передач, он стал самым результативным игроком встречи.

Также хорошую игру в нападении показал форвард Карис Леверт. Со скамейки он набрал 24 очка и четыре подбора. Лидер «Кавальерс» защитник Донован Митчелл оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 передач.

Лучшие снайперы «Никс» Джейлен Брансон и Джулис Рэндл провели не самый эффективный матч. Брансон набрал 20 очков с 29%-ной реализацией бросков, а Рэндл отметился 22 очками с 40%.

Счёт в серии 1-1. Следующие две игры пройдут в Нью-Йорке.

Баскетбол,Карис Леверт,Джеймс Леброн,
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