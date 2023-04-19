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48 минут назад

«Хватит! Надо и о здоровье подумать». Моня завершит карьеру по окончании этого сезона

Чемпионат.com

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Моня рассказал о том, что он собирается завершить карьеру по окончании этого сезона.

Моня завершит карьеру по окончании этого сезона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Telegram-канал «Свободный агент» представил интервью с российским баскетболистом:

— Этот сезон для вас — последний?

— Да. Хватит! Все-таки 40 лет. Надо и о здоровье подумать.

— Мы слышали про ваш диагноз. Тромбоз вен?

— Да. Выскочила вена. Первым заметил Фридзон: «Гляди-ка, что у тебя на правой икре!» А в 2018-м у меня на левой ноге вены вырезали.

— Варикоз?

— Да. Плановая операция. Так что опыт уже был, поэтому сразу обратился к докторам. Не знал бы — может, играл бы до конца сезона. Неизвестно, чем закончилось бы.

— Шутить с таким не стоит.

— Врач как увидел: «Сережа, стоп!»

— Чем опасно?

— Тромб может оторваться. Летальный исход!

— Ну и ну.

— Тромб уже есть. Если бегать и прыгать — оторвется. Может в легкие ударить. А может в сердце. Так что надо брать паузу. Пить таблетки, разжижающие кровь. В специальном чулке хожу.

— Любые нагрузки теперь противопоказаны?

— Почему? Я и бегаю, и в тренажерном зале занимаюсь. Единственное ограничение — нельзя в общей группе тренироваться. Игра у нас быстрая, контактная. Не дай бог кто-то по ноге ударит — из-за гематомы могут возникнуть осложнения. Лучше не рисковать.

Баскетбол,Сергей Моня,
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