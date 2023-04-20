«Лейкерс» проиграли «Мемфису» в матче серии плей-офф НБА

«Мемфис» на своей площадке победил «Лейкерс» во втором матче первого этапа плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 103:93.

Самым результативным игроком матча стал звездный форвард гостей Леброн Джеймс, который набрал 28 очков и 12 подборов. У победителей дабл-дабл у Хавьера Тиллмана — 22 очка и 13 подборов.

Счет в серии равный — 1-1. Следующий матч состоится 23 апреля.

«Милуоки» дома обыграл «Майами» — 138:122. У победителей Брук Лопес набрал 25 очков. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо не участвовал в матче.

Счет в серии равный — 1-1. Третья игра запланирована на 23 апреля.

«Денвер» выиграл у «Миннесоты» со счетом 122:113. У победителей канадский защитник Джамал Мюррэй набрал 40 очков. В составе гостей самым результативным стал Энтони Эдвардс — 41 очко.

«Денвер» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч команды должны провести 22 апреля.

НБА. ПЛЕЙ-ОФФ.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

«Мемфис» — «Лейкерс» — 103:93 (30:19, 29:25, 24:27, 20:22)

Счет в серии — 1-1

«Милуоки» — «Майами» — 138:122 (35:28, 46:27, 37:30, 20:37)

Счет в серии — 1-1

«Денвер» — «Миннесота» — 122:113 (31:22, 33:27, 23:40, 35:24)