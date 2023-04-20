"Локомотив-Кубань" обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинала Единой лиги

В четверг в третьем поединке 1/2 финала баскетбольной Единой лиги "Локомотив-Кубань" на домашней арене переиграл столичный ЦСКА - 84:81. В удивительном по интриге противостоянии гости вели после третьей четверти 16 очков, но кубанцы совершили фантастический рывок в самой концовке и вырвали победу. Таким образом, в серии до четырех побед "Локо" вышел вперед со счетом 2:1. Следующий матч состоится также в Краснодаре в субботу, 22 апреля.

ЦСКА, являющийся безоговорочным фаворитом турнира и победителем регулярного первенства, довольно неожиданно столкнулся в полуфинале с ожесточенным сопротивлением кубанских железнодорожников. Обе встречи в Москве прошли в совершенно равной сверхжесткой борьбе, и каждый из соперников добивался небольшого перевеса (87:84 и 83:84).

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Причем хозяев еще больше, чем поражение, огорчила травма их лидера и основного центрового Николы Милутиновича, получившего травму в самой концовке второй встречи. У него врачи диагностировали повреждение голеностопного сустава, и серб в Краснодар не приехал.

О сопутствующем этой серии настрою говорят мнения о предстоящем поединке представителей обеих сторон. Так, главный тренер армейцев Эмил Райкович заявил: "В некоторых элементах игры мы должны быть более агрессивными и жесткими, особенно в защите, должны контролировать подбор и более активно атаковать против прессинга соперников".

А буквально наводящий своей игрой ужас на соперников тринидадский форвард "Локо" ДеВон Акун-Перселл пообещал, что краснодарцы будут действовать командно, быстро и жестко. "Во всех матчах с ЦСКА у нас будет серьезная битва, это можно сказать со всей уверенностью", - добавил баскетболист.

Не исключено, хозяева, почувствовав, что сейчас с армейцами сейчас вполне можно состязаться, в дебюте матча явно перегорели и совершили целую серию простых ошибок. Чем опытные гости (в первую очередь, Алексей Швед, Девонте Кэйкок и Каспер Уэйр - он набрал уже на старте 10 очков) с удовольствием воспользовались и совершили серию результативных проходов под чужой щит. Даже тайм-аут наставника кубанцев Александра Секулича ничего не дал.

К восьмой минуте гости уже вели со счетом 11:18, а к окончанию первой четверти довели свое преимущество и вовсе до двузначного отрыва - 11:25. Отметим, что игроки "Локо" ни разу не попали издали, смазав все семь своих попыток.

Правда, Джелейн Барфорд в самом начале второго периода наконец-то попал из-за дуги, Андрей Мартюк забил из-под щита, а Владислав Емченко просочился под кольцо - 18:27, 13-я минута. Теперь уже Райкович берет минутный перерыв, чтобы остановить порыв железнодорожников.

Напряжение на арене "Баскет-холла" в этот момент достигло почти апогея. И с ним не справился словенский наставник "Локомотив-Кубани": Александр Секулич буквально за минуту за споры с судьями получил два технических фола и в середине второго периода был удален с тренерской скамейки.

Отсутствие главного тренера железнодорожники до большого перерыва его подопечные практически не почувствовали, держась недалеко от соперника за счет точных бросков со средней дистанции - 41:50.

Но за полторы минуты третьей четверти "трешки" в исполнении Шведа и Деяна Давидоваца, а еще пару проходов Уйэра, набравшему 17 очков, позволили ЦСКА снова умчаться от оппонента на почтительное расстояние - 43:58.

Причем отсутствие Милутинова "Локо" в борьбе под щитами не особенно помогало: к 25-й минуте хозяева забрали лишь на один подбор больше (20 к 19).

Гости продолжали полностью доминировать на площадке, буквально разрывая оборону хозяев самыми разнообразными комбинациями. Игроки же "Локо" куда больше полагались на свои снайперские качества, однако это удавалось им лишь эпизодически. Ну, а особенно неудачный вечер явно пока выдавался у Акун-Перселла - лидер южан набрал лишь четыре очка за 30 минут.

После третьей четверти только какие-то чудеса могли помочь железнодорожникам выправить почти безнадежную ситуацию- 53:69.

И в заключительном периоде на арене стали происходить невероятные вещи. "Локо" очень старался и к 37-й минуте все-таки усилиями Акун-Перселла сократил разрыв до минимума - 74:75, возродив интригу. А на последней минуте и вовсе железнодорожники вышли вперед - 84:81.

Вот так, в совершенно безумной концовке южане вырвали удивительную победу.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали: Уэйр (24 очка), Швед (16), Кэйкок (13), у "Локомотив-Кубани" - Барфорд (17), Окаро Уайт (18) и Акун-Перселл (17).