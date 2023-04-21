«Зенит» обыграл УНИКС и сократил отставание в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:71. Таким образом, «Зенит» смог сократить отставание в серии — 1-2.

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Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Трент Фрейзер и Томас Эртель, набравшие по 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов собрал Адриен Морман.

В составе казанского клуба отличился Винс Хантер, на счету которого 20 очков. 16 очков набрал Дэрил Мэйкон. 11 баллов на счету Ненада Дмитриевича.

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале, согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серии будут продолжаться до четырёх побед.