«Зенит» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом. Подопечные Хавьера Паскуаля добились уверенной победы – 104:77.

Фото: Betassist Betassist

Сине-бело-голубые доминировали на протяжении всей встречи (30:27, 21:19, 28:10, 25:21) и нанесли казанскому клубу второе поражение подряд. Теперь счёт в серии стал 2-2.

Пятый матч пройдёт 26 апреля в Казани. Начало – в 20:00 по московскому времени.