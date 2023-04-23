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33 минуты назад

«Зенит» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом. Подопечные Хавьера Паскуаля добились уверенной победы – 104:77.

«Зенит» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Фото: BetassistBetassist

Сине-бело-голубые доминировали на протяжении всей встречи (30:27, 21:19, 28:10, 25:21) и нанесли казанскому клубу второе поражение подряд. Теперь счёт в серии стал 2-2.

Пятый матч пройдёт 26 апреля в Казани. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Напомним, по результатам предыдущего сезона «Зенит» завоевал чемпионский титул. В финале питерцы одолели ЦСКА (4-3). УНИКС довольствовался бронзой. Коллектив из столицы Татарстана выиграл третье место у «Локомотива-Кубань» (3-1).

Баскетбол,Хавьер Паскуаль,Зенит,
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