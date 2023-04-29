Джей Би Бикерстафф сохранит пост главного тренера «Кливленда»

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф сохранит пост, несмотря на вылет из плей-офф НБА в первом раунде.

Об этом заявил президент по баскетбольным операциям «Кавальерс» Коби Олтмен .

Дав осторожный комментарий по Бикерстаффу во время пресс-конференции в пятницу, Олтмен позже в текстовом сообщении для Associated Press прояснил позицию клуба по тренеру.