Джей Би Бикерстафф сохранит пост главного тренера «Кливленда»
Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф сохранит пост, несмотря на вылет из плей-офф НБА в первом раунде.
Об этом заявил президент по баскетбольным операциям «Кавальерс» Коби Олтмен.
Дав осторожный комментарий по Бикерстаффу во время пресс-конференции в пятницу, Олтмен позже в текстовом сообщении для Associated Press прояснил позицию клуба по тренеру.
«Прекратите спекуляции. Джей Би остается нашим главным тренером.
Мы уважаем и поддерживаем то, что он сделал у руля команды», – говорится в сообщении управленца.
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