«Я живу в стране, которая признаёт свободу слова». Грайнер показала фото с Байденом

Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер разместила новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько свежих фото. Недавно Грайнер посещала ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Бриттни показала снимки с президентом США Джо Байденом-младшим, его супругой Джилл, а также пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«В восторге от ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Первая поправка очень важна, и благодарна, что живу в стране, которая признаёт свободу слова», — написала Бриттни.

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